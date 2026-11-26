БФС: Сезирахме УЕФА, искаме тежки наказания

От БФС също излязоха с позиция относно атаките на ултрасите на Олимпик Марсилия спрямо българските фенове на “Стад Велодром” при гостуването на Левски в мача от Лига Европа. От родната централа вече са се свързали с УЕФА и настояват за тежки наказания.

Ето позицията:

Ръководството на Българския футболен съюз изразява дълбокото си възмущение и осъжда категорично ужасните сцени на насилие от страна на фенове на Олимпик Марсилия спрямо привърженици на Левски по време на двубоя между двата отбора от турнира Лига Европа по-рано тази вечер.

Подобен акт на брутална агресия, който може да коства човешки животи, не само няма никакво място във футбола, но следва да бъде наказан с възможно най-строги санкции.

Българският футболен съюз вече сезира европейската футболна централа УЕФА за случая и настоява за незабавни и максимално тежки наказания. Наред с това изискваме пълно съдействие от френските футболни и държавни институции, които да ни предоставят цялата официална документация, събрана по случая. Настояваме за пълна прозрачност на разследването от страна на френските власти, които трябва да поемат незабавно своята отговорност за станалото, да установят всички извършители и да накажат виновниците за серията от инциденти на “Стад Велодром” в Марсилия тази вечер.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google