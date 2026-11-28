"Спартан" ще бъде изпратен в Марсилия, за да прибере пострадалите фенове на Левски

Военнотранспортният самолет "Спартан" ще бъде изпратен в Марсилия, за да осигури прибирането в България на пострадалите при футболната среща между Марсилия и Левски български граждани, които получат лекарско разрешение за изписване и се нуждаят от съдействие за завръщането си. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

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Общо 11 български граждани са пострадали, шестима са транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място. Към момента трима от тях все още са в болница, двама остават под лекарско наблюдение. Състоянието им продължава да се проследява и след необходимите прегледи ще бъде преценена възможността за изписване и пътуване, допълниха от МВнР.

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Генералното консулство на България в Лион е приемало денонощно сигнали на дежурния си телефон и е поддържало връзка с френските компетентни институции. Консулски представител е заминал за Марсилия, за да посети българските граждани и да разговаря с тях и лекуващите ги лекари, казаха още от министерството. На всички български граждани, които са имали нужда, е оказано съдействие за транспорт до летището в Марсилия.

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От МВнР допълниха, че генералният консул на България в Лион, почетният консул в Марсилия и полицейското аташе в Париж следят развитието на случая и съдействат на място според нуждите на гражданите. МВнР поддържа контакт с френската страна и изпрати нота с настояване за пълно изясняване на обстоятелствата.

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Снимки: Imago