Марсилска идиотщина - опитаха да влязат в сектора на Левски, летят бутилки, бомби и ракети

Феновете на Олимпик Марсилия атакуваха българската агитка от привърженици на Левски на “Стад Велодрoм”. Точно преди първия съдийски на мача между двата тима от Лига Европа ултраси на ОМ опитаха да нахлуят в сектора на българите и да влязат в саморазправа. Французите мятаха бутилки, сигнални ракети и бомби по привържениците на “сините”, което сериозно застраши хората на трибуната, където са настанени българите.

По-рано днес пък стана ясно, че фенове на Левски са били атакувани от група от около 30 човека, като сa били бити с палки.

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