Военният "Спартан" прибра двама от феновете на Левски, един остава в Марсилия

Двама от пострадалите фенове на Левски се прибраха от Марсилия с военния самолет „Спартан“.

Военният "Спартан" излетя за Марсилия

Той пристигна тази нощ на летище „Васил Левски“ в София, двамата са настанени във Военномедицинска академия и са без опасност за живота, информира „Нова“.

Трети пострадал остава в болница в Марсилия, тъй като състоянието му не позволява въздушен транспорт. Възможно е да се наложи операция, като засега няма яснота кога ще бъде върнат в България.

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