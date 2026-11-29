Двама от пострадалите фенове на Левски се прибраха от Марсилия с военния самолет „Спартан“.
Военният "Спартан" излетя за Марсилия
Той пристигна тази нощ на летище „Васил Левски“ в София, двамата са настанени във Военномедицинска академия и са без опасност за живота, информира „Нова“.
Трети пострадал остава в болница в Марсилия, тъй като състоянието му не позволява въздушен транспорт. Възможно е да се наложи операция, като засега няма яснота кога ще бъде върнат в България.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google