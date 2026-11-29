Евертън 1:1 Ливърпул, нелеп автогол на Фримпонг

Евертън и Ливърпул играят при резултат 1:1 на “Хил Дикинсън Стейдиъм” в 249-oтo мърсисайдското дерби, което в случая е от от 12-ия кръг на Премиър лийг. Доминик Собослай даде преднина на гостите в петата минута, но 20 по-късно Джереми Фримпонг си отбеляза нелеп автогол, с който възстанови равенството. "Червените" търсят четвърта поредна победа във всички турнири, докато "сините" ще се опитат да продължат с доброто си представяне у дома, където имат само едно поражение от началото на сезона. Ливърпул обаче са най-силният гост в лигата до момента.

Дейвид Мойс е направил четири промени от мача с Брентфорд, който “карамелите” загубиха с 0:4. Майкъл Кийн, Хейдън Хакни, Тайлър Диблинг и Джак Грийлиш започват като титуляри. Капитанът Джеймс Тарковски е наказан.

Андони Ираола е извършил три корекции от двубоя с Брюж през седмицата. Вирджил ван Дайк, Алексис Мак Алистър и Рио Нгумоа се завръщат сред 11-те. Роналд Араухо е бил с грип в последните дни, така че остава на пейката, а вместо него отдясно стартира Джереми Фримпонг. Виктор Муньос е възстановен и е сред резервите. Там е и Трей Ниони. Райън Гравенберх и Коди Гакпо все още не са възстановени и са извън групата.

Ready for derby day 👊 @ExpediaUK https://t.co/ZEzuE1SntZ — Liverpool FC (@LFC) November 29, 2026

Евертън спечели само две от последните 34 издания на дербито. В последни сблъсък Ливърпул стигна до победата с гол на Вирджил ван Дайк в стотната минута.

Евертън започна силно. В самото начало Керкез сгреши, което даде шанс на Диблинг да напредне отдясно и да центрира към далечната греда. Фримпонг направи много непохватен опит да изчисти с пета, но Гриийлиш не успя да реагира добре и топката рикошира в коляното му.

Малко след това Гарнър изпълни добре свободен удар, но Алисон изби.

След това Ливърпул взе инициативата и при първата си възможност откри резултата. В петата минута О’Брайън не успя да изчисти добре с глава центриране отдясно, след което Виртц много добре се пребори за топката на границата на наказателното поле и пусна към Собослай, който с чудесен ъгъл намери ъгъла.

“Червените” скоро след това имаха нова възможност, след като Виртц и Исак много добре комбинираха, но ударът на шведа бе блокиран.

В 23-тата минута Виртц, Исак и Собослай разиграха много добре, след което топката стигна до Фримпонг, който обаче стреля неточно от границата на наказателното поле, проваляйки добрата атака.

Именно нидерландецът, който бе най-слабият играч на гостите от самото начало, си отбеляза нелеп автогол в 25-ата минута, с който възстанови равенството. Фримпонг протегна крак и и прати топката във вратата си след центриране от фал на Дюсбъри-Хол. Зад гърба на бившия играч на Леверкузен бе О’Брайън, който го притисна, но това не оневини Фримпонг.

Евертън: Пикфорд, О'Брайън, Кийн, Брантуейт, Миколенко, Гарнър, Хакни, Дюсбъри-Хол, Диблинг, Грийлиш, Бари

Ливърпул: Алисон, Фримпонг, Жаке, Ван Дайк, Керкез, Мак Алистър, Собослай, Виртц, Нгумоа, Исак, Баркола

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Снимки: Imago