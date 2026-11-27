Батков-младши: Това бе опит за убийство, този отбор няма място в европейските турнири

Тодор Батков-младши разказа за преживения ужас от българските привърженици в Марсилия преди двубоя на Левски с местния Олимпик от Лига Европа. Синът на бившия собственик на „сините“ отправи остри обвинения към организаторите на срещата, стюардите на стадион „Велодром“ и делегата на УЕФА. Той определи нападението като предварително организирано, разкри подробности за състоянието на част от пострадалите българи и призова родните политици да вземат отношение по случая.

„За съжаление, да. Безобразна организация от домакините от Олимпик Марсилия, безобразен делегат от УЕФА, който нищо не бил видял, нищо не бил чул. В същото време феновете на Олимпик Марсилия първо нахлуха в сектора за първа категория, а веднага след това тръгнаха към клетката с феновете. И докато налагат жени и деца, делегатът не е видял нищо. Има няколко души от нашата група в болница. Има няколко души със сериозни рани, синини, охлузвания... Всички бяхме обгазени със сълзотворен газ, а стюардите не направиха абсолютно нищо по въпроса. Аз смятам, че мачът трябваше да бъде прекратен още в самото начало, когато това се случи. Едно от обясненията е, че от Марсилия се притеснявали да не би при прекратяване на мача феновете да нахлуят на терена. Което означава, че те нямат готовност за такъв случай. Моят анализ на тази ситуация е, че този отбор няма място в европейските турнири. Да си играят в африканската лига, ако искат – живи и здрави. Това е абсолютно недопустимо", започна Батков.

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След това той бе попитан как е можело инцидентите да бъдат предотвратени.

"Организацията трябва да бъде на ниво. Представете си подобно нещо да се случи в София! Левски ще бъде изхвърлен от турнирите за няколко години, ще има много тежка глоба, а французите, по моя прогноза, ще бъдат глобени и най-много да им затворят един сектор, защото са французи, а не българи от далечната Източна Европа. Ние за западняците сме втора категория хора, но видяхте животните кои са и кои са цивилните граждани. За пръв път ме обгазяват със сълзотворен газ, за пръв път ме удрят в ребрата стюарди на отбора домакин. Полицията дойде с 20 минути закъснение. След като се знае, че феновете са опасни, полицията трябва да е вътре. Това си беше организирана атака, защото в един момент стюардите просто се дръпнаха и нахлуха хулигани с пръти, с метални пръти, ножове, пожарогасители. Трябва да бъдем благодарни, че няма жертви".

"Аз бях в сектор А с билет за първа категория. Хапнахме, взех си безалкохолно и в един момент ми направи впечатление, че от техния сектор Б започнаха да тичат нагоре по тунелите. В следващия момент стюардите около нас изчезнаха и видях, че нахлуват с пръти и ножове. Между другото, имаше и фенове на АЕК (Атина) с техни шалчета. И когато срещу теб тръгнат фенове с ножове, единственото, което можехме да направим, бе да търсим укритие, и го направихме във ВИП салона. Направихме го против волята на стюардите, тъй като не ни пускаха. Затворихме вратите и след около 30 минути ни пуснаха навън. Пуснаха ни в другия край на сектора, изместиха ни все по-близо до клетката и в един момент ни сложиха в клетката", каза още синът на Тодор Батков.

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"От двамата в болница, по моя информация, единият е стабилен и ще пътува с нас, а за другия чакаме скенер. За съжаление, аз съм изненадан, че това се случва в европейска държава с европейски ценности – в клуба на богатите, където се стремим да бъдем. И си задавам въпроса: искаме ли ние да бъдем в клуба на богатите и да имаме подобни ценности?"

Попитан дали все пак и фенове на Левски са успяли да наранят някои от нападателите, той заяви: "Ние да не сме дошли на война? Разбира се, че имаше ударени хора и от тяхна страна, но в крайна сметка, като ти излязат с дървени и метални пръти и ножове, какво да направиш?"

"На футболен мач винаги има скандирания и обидни жестове, но след мача всичко се забравя. Тук просто това си беше подготвена атака. Трябва да се радваме, че никой не умря. Това бе опит за убийство и ако нямахме късмета да намерим укритие във ВИП салона, тогава някой щеше да си загуби живота и сега да се вайкаме какво е станало. И затова искам да задам въпроса и на УЕФА – трябва ли някой да умре, за да започнат да третират отборите от Източна Европа наравно с тези от Западна Европа?"

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Освен това той призна, че феновете, които ще преспят тази нощ в Марсилия са силно притеснени от нови атаки.

"Говорих с голяма част от феновете в клетката. Имат притеснения относно таксита, транспорт, нощувки... Още вчера в хотела, в който бяхме настанени, имаше атака, спукаха няколко прозореца, набиха рецепциониста – французин от африкански произход. Полицията претърси етажите, за да провери дали няма техни фенове. Така че не е изненада това, което се случи. Вчера получихме информация, че от Uber са споделили в кой хотел сме и така се е стигнало до атаката", каза бизнесменът.

И въпросът тук отново е: „Къде е полицията?“. Ако това се случи в България, няма да му чуем края. Затова призоваваме и нашите политици – и от управляващите, и от опозицията – да вземат някаква позиция, да привикат френския посланик да даде обяснение. Какво щяхме да говорим, ако карахме ковчег наобратно?“, заяви Батков-младши.

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