Бивш френски национал: Срамно е! Доживотна забрана

Бившият френски национал Жером Ротен осъди остро нападенията над привържениците на Левски на "Велодром" по време на двубоя срещу Марсилия от Лига Европа.

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"Полагаме толкова много усилия, за да останат подобни кадри и прояви в миналото. Това е срамно. Не знаем какви ще бъдат последствията, но ще бъдат наказани много тежко.



Срамно е да имаш подобно поведение на стадиона. Ужасно е да виждаш това, независимо кого подкрепяш. На стадиона би трябвало да си в безопасност. Надявам се да им бъде наложена доживотна забрана. Но това няма да реши всички проблеми. Надявам се да не дадем право на тези идиоти. Футболистите ще бъдат ощетени, защото ще играят без привърженици. Това е черна вечер", заяви бившият футболист на Монако и ПСЖ.

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Снимки: Imago