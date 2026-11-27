Френските медии: Левски вдига скандал и настоява за санкции срещу Марсилия

Победата на Марсилия над Левски с 1:0 в петия кръг на Лига Европа намери широк отзвук във френските медии, които отделиха сериозно внимание и на грозните сцени по трибуните на „Велодром“ преди началото на срещата. Докато в спортен план основните акценти бяха възродените надежди на марсилци за класиране напред и пропуснатата дузпа на Амин Гуири, нападението срещу българските привърженици и последвалата остра реакция на ръководството на „сините“ също станаха обект на редица самостоятелни публикации.

Особено внимание на случилото се обърна „Фут Меркато“, което публикува материал със заглавие „11 ранени, подозрения за съучастие – Левски вдига скандал и настоява за санкции срещу Марсилия!“. Изданието цитира подробно изпълнителния директор на „сините“ Даниел Боримиров, като извежда на преден план неговите съмнения за съучастие при организирането на нападението и настояването му на този стадион повече да не се провеждат европейски мачове.

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Що се отнася до случилото се на терена, „Фут Меркато“ определя успеха на Марсилия като труден. Изданието отбелязва добрите намеси на Светослав Вуцов и възвръщането на увереността на българския тим след пропуснатата втора дузпа на Гуири.

„Марсилия записа втори пореден успех в Лига Европа срещу Левски и възроди надеждите си за класиране“, озаглави репортажа си авторитетният френски спортен ежедневник „Екип“. Основният акцент е върху завръщането на марсилци в борбата за продължаване напред в надпреварата след неубедителното им начало в турнира. Изданието посвети и самостоятелен материал на ексцесиите, озаглавен „Жестоки инциденти по трибуните на „Велодром“ преди Марсилия – Левски в Лига Европа“.

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„Една реализирана дузпа и една пропусната паненка – Марсилия се връща в борбата за класиране“, написа „Льо Паризиен“. В центъра на репортажа е Амин Гуири, който е можел да се превърне от герой в антигерой за домакините. Според изданието марсилци са били по-добрият отбор и са контролирали срещата въпреки пропуснатата възможност да удвоят преднината си.

По отношение на ексцесиите „Льо Паризиен“ разказва как около десет минути преди началото на двубоя десетки привърженици на Марсилия са напуснали тичешком южната трибуна и са се появили в страничния сектор „Жан Буен“, преследвайки група българи. След като последните са се прибрали в сектора за гости, където е имало около 500 фенове на Левски, между двете агитки са полетели различни предмети и димки. Изданието отбелязва, че дори някои от футболистите са изглеждали обезпокоени от случващото се при излизането си на терена.

„Марсилия записа втора поредна победа благодарение на Амин Гуири“, е заглавието на „Льо Фигаро“. Изданието определя двубоя като невзрачен и е по-критично към представянето на българския тим в офанзивен план, но все пак отчита, че след пропуснатата втора дузпа на домакините „сините“ са имали период от около четвърт час, в който са контролирали играта.

Петима фенове на Левски са откарани в болница

„Льо Фигаро“ също проследи подробно развитието на инцидентите, като публикува и отделен материал за реакцията на Хулио Веласкес. Испанският специалист определи случилото се като недопустимо за футбола, изрази подкрепата си към пострадалите привърженици и заяви, че според него Левски е заслужавал равенство на терена.

Според официалните данни на местната полицейска префектура, предоставени на Франс прес, петима души са били откарани в болница, като сред установените наранявания са очна травма, черепно-мозъчна травма и изкълчено рамо. Други шестима са получили медицинска помощ на стадиона. Властите уточняват, че всички пострадали са българи, като към момента на предоставянето на информацията няма данни за задържани.

„Благодарение на дузпа на Гуири Марсилия продължава да вярва в класирането“, написа френската редакция на „Евроспорт“, която обърна повече внимание на възможностите за гол пред Левски, сред които и ударът на Мехди Ел Мубарик в напречната греда. Изданието отбелязва също, че след спасената от Светослав Вуцов втора дузпа домакините са отстъпили инициативата.

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В отделния си материал за ексцесиите „Евроспорт“ акцентира върху хвърлянето на предмети и пиротехника между двете агитки и намесата на охраната.

С интересни подробности излезе и специализираното френско футболно издание „Со Фут“, чийто автор е бил на „Велодром“. Според него в ексцесиите са участвали представители на две от организираните фракции на марсилските ултраси – Commando Ultra и South Winners. Изданието допуска, че те са били провокирани от българи във ВИП сектора. В материала се споменава и хвърлянето на фойерверки между двете агитки.

Междувременно телевизия TF1 съобщава, че секторът с българските привърженици впоследствие е останал под охраната на значителен полицейски кордон, като ново напрежение е възникнало и на почивката между двете полувремена. Медията публикува и позицията на Олимпик Марсилия, който осъди инцидентите и обяви, че работи съвместно с компетентните власти за изясняване на обстоятелствата около тях.

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