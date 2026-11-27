Най-тежко пострадалият фен на Левски остава под лекарско наблюдение в Марсилия

Привърженикът на Левски, който е в най-тежко състояние след вчерашното нападение, което ултрасите на Марсилия направиха на "Велодром", остава под лекарско наблюдение, разбра Sportal.bg. Българският гражданин ще остане в болница поне до понеделник, като за момента състоянието му е стабилно.

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Такова е и това на друг от нашите сънародници, намиращ се също в болнично заведение. Нашата медия научи, че на него му предстои преглед утре, след който има шанс да бъде изписан. Приятелката му пък е била на изследвания днес, след като снощи никой не ѝ е осигурил лекарски преглед. Същевременно друг от привържениците на "сините", пострадали по време на баталните сцени във Франция, е посетил днес болницата заради проблеми със зрението.

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