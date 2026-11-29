Арда 0:0 ЦСКА 1948, мачът започна с 40-минутно закъснение

Арда и ЦСКА 1948 играят при резултат 0:0 в двубой от 16-ия кръг на efbet Лига. Мачът в Кърджали започна с 40-минутно закъснение заради падналия сняг и необходимостта теренът да бъде изчистен.

В третата минута Станислав Иванов се измъкна очи в очи с противниковия страж след грешка на Медина, но ударът му беше отразен по страхотен начин от Петър Маринов. Малко след това Ковачев шутира от дистанция, но не успя да затрудни вратаря на гостите.

ЦСКА 1948 отговори с изстрел на Елиас Франко в близкия ъгъл, но Господинов внимаваше и не допусна изненада.

В 10-ата минута Бирсент Карагарен засече центриране от левия фланг, но изпрати топката в обсега на Маринов. Само 120 секунди по-късно Велковски стреля от фал в близост до наказателното поле, но и този път Маринов се отчете с добро спасяване.

Арда (Кърджали) 0:0 ЦСКА 1948



Стартови състави:

Арда (Кърджали): 1. Анатолий Господинов, 6. Виктор Попов, 44. Адама Траоре, 24. Мартин Паскалев, 35. Димитър Велковски, 80. Лъчезар Котев, 21. Вячеслав Велев, 10. Светослав Ковачев, 99. Бирсент Карагарен, 91. Станислав Иванов, 16. Преслав Бачев;

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов, 2. Диего Медина, 33. Ектор Куеляр, 5. Бенаиса Бенамер, 6. Емерсон Барбоса, 22. Огнен Гашевич, 8. Моатаз Земземи, 30. Жул Майер, 77. Елиас Франко, 20. Браян Собреро, 71. Данило Тарасенко.

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