УЕФА се захвана с диващината на "Велодром"

Европейската футболна централа категорично осъди тежките прояви на агресия и нарушаване на обществения ред, включително сблъсъците между привърженици на самите стадиони, разиграли се по време на срещите от Лига Европа на 26 ноември 2026 година. Случаите засягат двубоите между Олимпик Марсилия и Левски София, както и между Бешикташ и Апоел Беер Шева.

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"От УЕФА напомнят, че насилието, омразата и всяка форма на провокативно, дискриминационно или екстремистко поведение са напълно недопустими във футбола. Надпреварите под егидата на организацията са изградени върху ценностите на уважението, честната игра, почтеността и сигурността. Случилото се на въпросните мачове е в пълно противоречие с тези основополагащи принципи и с изрично заложената в устава на съюза цел срещите да се провеждат в дух на мир, спортсменство и взаимно уважение", написаха от европейската централа.

За изясняване на обстоятелствата УЕФА вече назначи инспектори по етика и дисциплина. Тяхната задача е да проведат обстойно разследване на инцидентите, като разгледат всички налични доказателства и установят фактите според действащата нормативна база на централата.

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Допълнителни подробности относно развитието по случаите ще бъдат предоставени на по-късен етап.

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