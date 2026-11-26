Държат феновете на Левски два часа на стадиона след мача

Феновете на Левски ще останат близо два часа на “Стад Велодорм” след последния съдийски сигнал на мача между Олимпик Марсилия и Левски от съображения за сигурност. Привържениците на “сините” бяха брутално нападнати от около 500 ултраси на домакините, при което имаше и пострадали българи.

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Юношеският тим на “сините”, който игра контрола с връстниците си от Марсилия пък е изпратен към летището още преди края на двубоя.

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