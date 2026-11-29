Формула 2 от Катар: Малшанс за Цолов, спряха състезанието (следете на живо)

Предпоследното основно състезание за сезона във Формула 2 започна. Никола Цолов потегли от седмата позиция на „Лусайл“ в Катар, докато най-сериозният му съперник в спора за титлата Алекс Дън стартира трети.

Старт - Добро потегляне за Цолов, който запази седмата си позиция в откриващите завои. Отпред Угочукву направи доста слаб старт от полпозишъна и беше изпреварен от Мини и Дън.

⚫️ LIGHTS OUT IN LUSAIL ⚫️ A slow start for polesitter Ugochukwu sees Mini and Dunne shoot into P1 and P2 respectively 👏 #F2 #QatarGP | LAP 1/32 https://t.co/g8zgNXMK34 — Formula 2 (@Formula2) November 29, 2026

1/32 - В шестия завой Цолов атакува Дюрксен от външната страна, но парагваецът го избута напълно легално до ръба на трасето на излизането от кривата.

2/32 - В края на втория тур Мини водеше с 0.9 пред Дън, който имаше сходен аванс пред Угочукву, а зад тях в топ 10 се движеха още Леон, Гьоте, Дюрксен, Цолов, Бенет, Слейтър и вчерашният победител Стеншорн.

4/32 - Цолов се движеше на секунда зад Дюрксен, който изоставаше с 0.6 от Гьоте, чийто пасив спрямо Леон беше идентичен.

6/32 - Мини, Угочукву, Дюрксен, Цолов, Ван Хьопен и Пино влязоха в бокса за своите задължителни спирания при първата възможност да направят това. Цолов запази позицията си.

7/32 - Кола за сигурност! Възможно най-неприятния сценарий за всички, които спряха в бокса в края на шестия тур, след като състезанието беше неутрализирано с кола за сигурност. Тя се появи на пистата, след като Виягомес излетя от трасето и се удари в стената на последния завой.

🚨 SAFETY CAR 🚨 Villagomez finds the barriers ❌ Some of the front runners make their stops before the Safety Car is called... a major reshuffle in the order! 🤯 #F2 #QatarGP | LAP 7/32 https://t.co/ObMD8qJvgX — Formula 2 (@Formula2) November 29, 2026

Очаквано всички, които останаха на пистата с меките гуми, направиха своите спирания. Всичко това коства две позиции на Цолов, който беше прескочен от Мията и Мини, докато Дън мина пред Мини, за да поведе във виртуалното класиране.

8/32 - Бенет водеше в състезанието пред Слейтър, Стеншорн, Билински, Беганович, Боя, Интрапувашак, Дън, Леон, Гьоте, Мията, Монтоя, Мини, Угочукву, Дюрксен, Цолов, Ван Хьопен, Лакорте, Фитипалди, Пино и Майни, които бяха още в състезанието. Първите седем в класирането обаче бяха стартирали с твърдите гуми и тепърва трябваше да правят своите спирания в бокса.

10/32 - Червен флаг! Заради пораженията по предпазната стена след удара на Виягомес основното състезание в Катар беше спряно с червен флаг и всички пилоти се прибраха в бокса.

🔴 RED FLAG 🔴 The Safety Car is converted to a Red Flag as barrier repairs get underway #F2 #QatarGP | LAP 11/32 https://t.co/39DncnDgB2 — Formula 2 (@Formula2) November 29, 2026

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Снимки: Imago