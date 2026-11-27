Божинов от Марсилия: Това беше клане, българските власти трябва да се намесят

Бившият нападател на Левски Валери Божинов също изрази възмущението си от нападенията срещу българските привърженици в Марсилия преди двубоя на „сините“ с местния Олимпик от Лига Европа. Божинов, който присъства на срещата на „Велодром“, публикува видеообръщение в социалните мрежи, в което отправи сериозни обвинения към организаторите на двубоя и призова българските власти да се намесят и да потърсят отговорност за случилото се.

„Приятели, намирам се на стадион „Велодром“ след мача между Марсилия и Левски. Всички знаете какво се случи днес на мача. Това не беше мач, това беше клане. Клане спрямо нашите фенове, спрямо български граждани, спрямо феновете на Левски – това е недопустимо. Смея да твърдя, че това беше организирано заедно с управниците на стадиона. Това е недопустимо, което се случва. В XXI век, в Европа, във Франция – това е недопустимо!“, заяви Божинов.

„Това, което искам да кажа от позицията си на популярна личност – Валери Божинов, желая българското външно министерство да сезира веднага, на момента и сега, да потърси отговорност на френското правителство, на УЕФА, на всички органи, които са замесени в организирането на това нещо. Говорим за човешки живот. Тук има майки, деца, хора, възрастни, стари, млади... Сезирам господин Румен Радев, господин Дерменджиев, сезирам цялото българско управление, което е на власт, и всички, които са замесени и свързани с политиката и отговарят за България, защото българският гражданин заслужава уважение и респект“, допълни бившият нападател на „сините“.

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