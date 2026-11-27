Левски игра топ футбол въпреки войната!

Левски загуби с 0:1 от Олимпик Марсилия на „Велодром“ в двубой от петия кръг на основната фаза на Лига Европа, но въпреки поражението „сините“ показаха, че могат да се надиграват с отбори от най-високо европейско ниво. Именно тактическият замисъл на Хулио Веласкес и опитите му да постави съперника в неудобни ситуации са сред основните акценти в новия епизод на „Анализът на Нико Петров“ по Sportal.bg.

“В европейските вечери испанският специалист сякаш плува в свои води. Там, където тактическите детайли, позиционната игра и манипулирането на пространствата са от решаващо значение, Веласкес демонстрира най-силните си качества. Срещу Марсилия той отново потърси прословутото числено преимущество, този път в центъра на терена. Четирима футболисти на Левски – Мехди Мубарик, Груич, Бурас и Око-Флекс, трябваше да се противопоставят на Хьойберг и Абдели. Това постави третия халф на домакините Гомес пред сериозна дилема – дали да напуска зоната си и да притиска централните защитници на „сините“, или да запазва числеността в средата.

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Другият ключов елемент от плана на Веласкес беше свързан с позиционирането на Сентейес и Алдаир максимално широко, непосредствено до двете тъчлинии. Така Левски провокираше бековете на Марсилия да излизат напред, с което се отваряше пространство зад гърба им. Именно там трябваше да стартират Бурас и Око-Флекс, за да атакуват освободените зони.

Третият тактически акцент беше опитът за хоризонтално и вертикално разместване на защитната линия на французите. Целта беше да се създаде ситуация един на един между Рейналдо и Игън-Райли. Този момент трябваше да бъде разпознат от Светослав Вуцов, който с директно дълго подаване да изведе съотборника си в обещаваща позиция.

Левски не успя да материализира идеите си и си тръгна от „Велодром“ без точки, но важният детайл е, че мисълта как отборът да се надиграва с европейски съперник присъстваше във всеки един момент. А това е може би най-важният извод от представянето на „сините“ в Марсилия.”Това беше мнението на анализатора Нико Петров за мача.

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