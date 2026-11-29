Шеф в Левски: Ще направим всичко, за да има справедливост за нашите фенове

Председателят на Съвета на директорите на Левски Фелипе Берлинер коментира инцидентите по трибуните по време на мача от Лига Европа между Олимпик Марсилия и "сините". Той обеща, че клубът ще направи всичко възможно, за да има справедливост за привържениците на отбора, които пострадаха.

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Ето какво още каза бразилецът в предаването "Тази събота и неделя" по БТВ:

"Хората, които трябва да носят вина са престъпниците, извършителите на това, което се случи в Марсилия. Това са престъпници и трябва да се отнасяме към тях като такива.

УЕФА, Марсилия и френските органи на реда всички са отговорни за случилото се. Френската полицията трябваше да гарантира сигурността на нашите фенове. УЕФА трябваше да спре мача.

Олимпик Марсилия трябваше да направи "Велодром" едно безопасно място за пътуващите привърженици.

По отношение на прекратяването на мача - опитахме още преди началото на мача и след неговото начало.

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Сигурността и безопасността на нашите фенове е топ приоритет за нас независимо от евентуалните финансови глоби. Делегатът на УЕФА и ръководителят на сигурността от френска страна ни информираха, че прекратяването на мача би предизвикал още по-голямо насилие. Много е лесно впоследствие да разбираме какво е трябвало да се случи.

Реалността е, че аз съм бесен. Бесен съм от случилото се и разбирам напълно реакцията на нашите фенове. Нормално е и те да са разярени срещу всичко и срещу всеки. Нашите хора несправедливо бяха нападнати в чужда държава, която не подсигури сигурността на нашите привърженици.

Всички трябва да бъдем заедно като клуб, нашите фенове и държавата, както и френските власти за да възтържествува правда за феновете на Левски и отговорните, че ще платят за случилото се.

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Извършителите трябва да бъдат изправени пред съда и да понесат отговорност. Това е нашият приоритет.

Умоляваме хората да работят единни за това нещо. Нещата не се случват от днес за утре. За 24 часа няма как да се случат. Нашият приоритет в момента е и последният фен на Левски да се прибере безопасно в България. Аз лично бях там от самото начало, откакто хаосът настъпи и разбрахме какво се случва. Даниел Боримиров се опита да спре мача, аз отидох при колегите от УЕФА и ми казаха, че било дребен инцидент, а беше пълен хаос. Ще направим всичко, за да има справедливост за нашите фенове. Клубът ще направи всичко по силите си да постигне тези неща Не може да гарантираме, че това ще се случи".

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