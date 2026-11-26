Бойко Борисов: Правителството да иска обяснение от Франция, видяхме сянката на "Хейзъл"

Бившият премиер на България Бойко Борисов взе отношение около ексцесиите на трибуните по време на мача между Олимпик Марсилия и Левски, при които пострадаха българи. Политикът настоява правителството да поиска обяснение от френските власти.

Ето какво написа Борисов в социалните мрежи:

Бесен съм от кадрите с нападенията над феновете на Левски в Марсилия!

Българи отиват да подкрепят любимия си отбор, а стават жертва на брутална агресия, включително на самия стадион!

Къде е френската полиция? Къде е охраната на стадиона? Къде е УЕФА?! Как е възможно да знаеш предварително за опасността и да допуснеш подобно насилие?!

Настоявам българското правителство незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти. Очаквам УЕФА да наложи най - тежките наказания на Олимпик Марсилия, защото видяхме сянката на стадион “Хейзел”!

Феновете на Левски заслужават уважение и защита, а не да бъдат превръщани в мишени на хулигани!

Изразявам пълната си подкрепа и солидарност с тях и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите.

На терена можем да бъдем съперници, но когато посягат на българи, трябва да бъдем единни!

Никой няма право да бие и унижава български граждани. Никой и никъде!

Кураж! С вас съм!

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