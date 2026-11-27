БПФЛ също с позиция по инцидентите на "Велодром"

Българската професионална футболна лига изразява своето възмущение и категорично осъжда проявите на насилие срещу привържениците на ПФК Левски по време на гостуването на Олимпик Марсилия в турнира Лига Европа.

Случилото се на стадион „Стад Велодром“ е недопустимо и противоречи на основните принципи на футбола, който трябва да обединява хората, а не да поставя в опасност техния живот и здраве.

Бивш играч на Славия: Бутнаха ме между етажите на "Велодром", четири пъти ми опираха нож в гърлото

Сигурността на привържениците трябва да бъде безусловен приоритет при организирането на всяка футболна среща, независимо от нейния мащаб, турнир или клубната принадлежност на участниците. Нито един човек не бива да бъде подлаган на насилие заради подкрепата си към любимия отбор.

Българската професионална футболна лига изразява своята солидарност с ПФК Левски и пострадалите български привърженици и подкрепя действията на Българския футболен съюз за сезиране на УЕФА.

От Левски поискали спиране на мача, "сляп" португалец не позволил

БПФЛ пожелава бързо възстановяване на пострадалите и изразява увереност, че европейското футболно семейство ще защити принципите на сигурност, уважение и феърплей, върху които трябва да се основава нашият спорт.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google