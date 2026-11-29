Ултраси на италиански грандове се обединиха срещу феновете на Марсилия след ексцесиите на "Велодром"

Тежките инциденти по време на гостуването на Левски на Марсилия в Лига Европа предизвикаха сериозен отзвук сред организираните футболни агитки в Европа. Привърженици на три от най-големите италиански клубове – Лацио, Интер и Наполи, демонстрираха отношението си към марсилските ултраси и насилието срещу футболни фенове.

Ултрасите на Лацио изразиха позицията си в събота по време на шествието преди гостуването на Торино в Серия "А". Привържениците на римския клуб издигнаха транспарант с обидно послание по адрес на феновете на Марсилия. Кадри от проявата бяха разпространени от популярната международна платформа Hooligans.cz. Както е известно, част от агитките на Лацио и Левски поддържат дългогодишни приятелски отношения.

Враждебността си към марсилските ултраси демонстрираха и привържениците на Интер. Преди домакинството на Дженоа феновете на "нерадзурите" издигнаха транспарант с надпис: "Моят приятел от Ница е прав – марсилецът е проклет плъх". Снимка от проявата беше публикувана от специализираната фенска страница Militanza Ultras.

В социалните мрежи беше разпространена и декларация на ултрасите на Наполи от Curva B. В нея се припомня едно от неписаните правила във фенските среди, според което конфликтите между организирани групировки не трябва да засягат обикновени привърженици, жени и деца.

Сцените на насилие срещу привържениците на Левски предизвикаха остри реакции и в редица международни платформи, посветени на ултрас културата. Сред тях е Casual Ultra, която осъди нападенията срещу обикновени футболни фенове.

Междувременно френската прокуратура започна две разследвания във връзка с инцидентите, а УЕФА назначи дисциплинарни инспектори, които да проучат обстоятелствата около събитията на "Велодром".

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