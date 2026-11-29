Официално: БФС отложи Ботев (Враца) - Лудогорец и още три мача от Втора лига

Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига взе решение за отлагането на четири срещи от първенствата на efbet Лига и Втора лига, насрочени за днес, 29 ноември 2026 г., поради форсмажорни обстоятелства.

Решението е продиктувано от тежката метеорологична обстановка в Северна България, обявения червен код за опасно време в част от засегнатите области, обилните снеговалежи и натрупаната значителна снежна покривка.

Снегът победи футбола във Враца! Отложиха мача между Ботев и Лудогорец

Отлагат се следните двубои:

efbet Лига:

Ботев (Враца) – Лудогорец, 15:15 ч., стадион "Христо Ботев", Враца.

Втора лига:

Етър ВТ – ОФК Несебър, 14:30 ч., стадион "Ивайло", Велико Търново;

Спартак (Плевен) – Янтра, 14:30 ч., Градски стадион, Ловеч;

Лудогорец II – Рилски спортист-2011, 14:30 ч., стадион "Гнездо на орли", Разград.

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Двубоят между Ботев (Враца) и Лудогорец, първоначално насрочен за 28 ноември, вече бе отложен с 24 часа по решение на главния съдия. Продължаващата тежка метеорологична обстановка налага повторното му отлагане.

Водещ при вземането на решението е приоритетът за гарантиране на здравето и безопасността на футболистите, длъжностните лица и всички ангажирани с организацията и провеждането на срещите. Отчетени са както състоянието на терените, така и затруднените условия за придвижване в засегнатите райони.

Новите дати и начални часове за провеждането на четирите двубоя ще бъдат определени и обявени допълнително.

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Снимки: Startphoto