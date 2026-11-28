Сектор "Б" с искане към ръководството на Левски, преустановява посещението на мачове

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Организираните привърженици на Левски излязоха с позиция на страницата на сектор "Б" във "Фейсбук". От написаното от запалянковците става ясно, че те преустановяват посещението на мачове на "сините", докато не получат възможност за постоянен диалог с ръководството на 27-кратните шампиони.

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"Привържениците на Левски са доказали през години и десетилетия своята лоялност и безрезервна подкрепа. В светлината на последните събития обаче тази почти сляпа вярност не може да продължи да бъде безусловна. Настояваме да бъде възобновен диалогът между ръководството на клуба и нас, организираните привърженици.



Докато тази необходимост не бъде осъзната и за да се случи това възможно най-бързо, ние преустановяваме посещението на футболни срещи. Винаги сме били до Левски, когато той е имал нужда от нас, но не сме убедени дали Левски е до нас, когато ние имаме нужда от него", написаха от сектор "Б".

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