Президентът взе отношение около бруталната атака над българските фенове

Президентът на България Илияна Йотова взе отношение спрямо бруталните нападения над българската агитка на “Стад Велодорм” по време на гостуването на Левски на Олимпик Марсилия. Държаният глава поиска от френските власти и УЕФА да изяснят обстоятелствата около варварските действия.

Ето какво написа Президентът:

Поздравявам българските баскетболни национали за победата над Дания! Тази вечер в залата усетих какво означава една публика да стои зад отбора си до последната секунда.

Със същата обич към своя отбор привържениците на „Левски“ отидоха в Марсилия за мача с „Олимпик“. На фона на радостта от победата в София кадрите от Марсилия са потресаващи! Нападенията срещу българските привърженици оскверняват една от великите игри, която събира милиони хора по света. Всеки трябва да може да подкрепя отбора си, без да се страхува за своята сигурност.

Пожелавам бързо възстановяване на пострадалите. Френските власти трябва да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите, а УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона. Готови сме да окажем необходимото съдействие на нашите сънародници! Това поведение е недопустимо!

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