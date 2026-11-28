Божинов посети в болница един от пострадалите фенове на Левски

Единият от пострадалите фенове на Левски на "Стад Велодром" вече е в България. Бившият нападател на "сините" посети запалянкото на шампионите, който е настанен в една от столичните болници, където ще продължи възстановяването му.

Само преди два дни, около час и половина преди началото на срещата между Марсилия и Левски от Лига Европа, Божинов и привърженикът на "сините" си направиха снимка на стадиона във Франция. Скоро след това обаче започна диващината, която потресе континента и която вкара в болница 11 български граждани, нападнати от ултрасите на "фокейците".

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