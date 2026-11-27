Левски поиска служебна победа и изхвърляне на Марсилия от Европа

Левски иска от УЕФА да присъди служебна загуба на Марсилия заради насилието по трибуните на "Стад Велодром" снощи. Клубният адвокат Стоимен Чакалов е депозирал жалба на основание чл.56, ал.1 от дисциплинарния правилник на европейската футболна централа. Същият предвижда присъждането на служебна загуба, в случай че е възникнал съществен инцидент, който е повлиял на крайния изход на срещата.

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От "Герена" подготвят и допълнително искане в рамките на образуваното вече срещу френския гранд разследване. Очаква се заедно с представянето на многобройни писмени доказателства от кървавите сцени, от Левски да поискат изваждане на Марсилия от евротурнирите за определен период. Допълнително ще бъде поискана от "сините" и проверка на действията на делегата.

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Снимки: Startphoto