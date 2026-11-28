България може да разследва ексцесиите в Марсилия

България разполага с правомощия да стартира собствени разследвания във връзка с атаката срещу привържениците на Левски в Марсилия, а при паралелни производства от страна на френските органи на реда ще се уточнява в коя държава да се гледат делата. Това обяви Таня Радуловска, член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на парламента, в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов".

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Запитана дали френските граждани, замесени в безредиците, подлежат на наказателно преследване у нас, съдия Радуловска бе категорична: "Българската държава е длъжна да защитава българските граждани винаги когато те са пострадали от посегателства, където и по света да се случва това.

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Няма причина тези производства да са задочни. Българската държава може да започне разследвания на тези посегателства срещу телесната неприкосновеност на българските граждани".

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