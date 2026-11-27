Бойко Борисов поиска изваждане на Марсилия: Нашите агитки са най-хуманни в сравнение с тези павиани

Бившият министър-председател Бойко Борисов отново коментира кошмарите с българските фенове на "Стад Велодром" в Марсилия по време на гостуването на Левски на местния Олимпик. Лидерът на ГЕРБ е на мнение, че френският тим трябва да бъде изваден от евротурнирите, като подкрепи инициативата за обща декларация от страна на политическите ни сили за варварските актове срещу българските граждани на стадиона.

"Дадохме депутатите да участват и това е похвално, че парламентът ще има обща декларация, но трудно мога да разгранича от моите клубни пристрастия и като фен на Левски. Първо вчера добре играха и двата отбора, и Левски, и ЦСКА. Поздравявам футболистите. Но не мога да се съглася с Радев, който се скъса да благодари на Еманюел Макрон, който между другото е фен на Олимпик Марсилия. Заедно сме гледали мачове. Аз не съм виждал, даже хутите в Саудитска Арабия изглеждаха по-добре от тези френски граждани. И не само че не му благодаря на Еманюел Макрон. Аз считам, че френската полиция, френската управа на Марсилия и френският отбор в случая Олимпик Марсилия трябва да бъдат изхвърлени от турнирите.", започна Борисов.

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"Въобще не трябваше да излизат футболистите да играят на тоя стадион пред тая публика. Те не заслужаваха да гледат Левски. И тука реакцията трябва да бъде брутална на УЕФА. Ако искат, това утре да не се случи. Защото Левски игра без публика, само защото са си викали през оградата. И ако по същия начин не анулират този мач, не дадат служебна победа на Левски и не ги изхвърлят, всичко това ще означава, че са клекнали на някой. Никаква благодарност за медицинската помощ. Всичко това, окей, на улиците са ставали инциденти. Това става вътре в стадиона. Това става на Хейзъл парк. Възмутително е да благодариш за това, което се е случило.

"Аз в случая отговарям за част от парламента и пръв ръкоплясках на предложението на Денков да имаме обща декларация срещу този акт, варварски акт. Ако ще им благодарят, че са ни оказали медицинска помощ, те оставаше да ги оставят да умрат там. Те са целите в кръв. Аз гледах снимките, които ми пращат приятелите оттам. Такова нещо не сте виждали. Ние имаме всъщност най-хуманните агитки в сравнение с тея павиани. Е така трябва да почва декларацията към тея хора

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“Говорих и с Боримиров снощи и го питах защо са играли. Каза, че толкова са били уплашени да не ги убият. За да не ги дразнят. Гонили са Божов с ножове да го колят. За това ли трябва да пишем дипломатично и да благодарим на Макрон".

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