Прокуратурата в Марсилия образува две разследвания

Прокуратурата в Марсилия съобщи, че са образувани две разследвания след ожесточените сблъсъци на стадиона „Велодром“, в които са участвали привърженици на Олимпик Марсилия и при които са пострадали фенове на Левски, съобщават Франс прес и „Фигаро“. „Едното разследване е за утежнено умишлено причиняване на телесни повреди (с използване на оръжие, от група лица и на територията на спортно съоръжение), извършени по инициатива на привърженици на марсилския клуб“, уточнява прокуратурата в отговор на запитване на Франс прес.

Френският вътрешен министър осъди насилието на Марсилия - Левски

Отделно е образувано второ разследване „за подбуждане към омраза след нацистки поздрави и провокации от страна на българските привърженици“. Инцидентите започнали около десет минути преди началото на мача вчера вечерта, когато стотици привърженици на Олимпик Марсилия напуснали Южната трибуна и се насочили към трибуна „Жан Буен“ – една от страничните трибуни на стадион „Велодром“, където обичайно се настаняват и официални лица и представителите на медиите.

11 пострадали фенове на Левски, петима в болница след вчерашните батални сцени на "Велодром"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago