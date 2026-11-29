Левски се завръща на родна сцена с мисъл за върха в efbet Лига

Слушай на живо: Септември (София) - Левски

Левски гостува на Септември (София) в двубой от 16-ия кръг на efbet Лига. Столичният сблъсък е в неделя от 16:00 часа, а за възпитаниците на Хулио Веласкес залогът е повече от ясен - спечелването на трите точки в оспорваната битка за шампионската титла.

"Сините" се завръщат към ангажиментите си в родното първенство само три дни след поражението с 0:1 от Марсилия в Лига Европа. След тежката и тъжна европейска вечер на "Велодром" столичани трябва бързо да пренасочат вниманието си към вътрешния шампионат, където нямат право на грешни стъпки.

Левски има актив от 35 точки, колкото и ЦСКА, но футболистите на Хулио Веласкес са с мач по-малко. В последния си шампионатен двубой "сините" прегазиха Локомотив (София).



Септември от своя страна се намира в долната половина на класирането, като заема 12-ата позиция с 12 точки. Тимът постепенно стабилизира представянето си, след като записа победа над Локомотив (София) и нулево равенство с Локомотив (Пловдив) в последните си два шампионатни двубоя.

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Статистиката определено е на страната на Левски. Столичният гранд все още няма поражение далеч от "Герена" през настоящата кампания в efbet Лига, записвайки пет победи и две равенства. "Сините" са спечелили и последните четири шампионатни сблъсъка със Септември, включително първата среща между двата отбора през настоящия сезон, завършила с класическото 3:0.

Предвид сгъстения цикъл от срещи няма да бъде изненада, ако Хулио Веласкес прибегне oтново до известни промени в стартовия си състав. Още в четвъртък на Левски предстои изключително важен сблъсък с Лудогорец на стадион "Георги Аспарухов", който може да окаже сериозно влияние върху битката за титлата.



Преди това обаче "сините" трябва да се справят с предизвикателството Септември, забравяйки кошмара по трибуните на "Велодром".

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СЕПТЕМВРИ - ЛЕВСКИ

Стадион: "Васил Левски", София

Главен съдия: Димитър Димитров

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