Левски излезе с официална позиция след инцидентите на "Велодром"

Левски официално сезира УЕФА за нападенията срещу българските привърженици в Марсилия преди двубоя между двата отбора от Лига Европа. От ръководството на „сините“ излязоха с остра позиция, в която осъдиха проявите на насилие и настояха за пълно разследване както на самите инциденти, така и на организацията по сигурността около срещата.

От столичния клуб подчертаха, че още преди двубоя са сигнализирали за потенциалните рискове, и определиха като недопустим факта, че въпреки извънредните мерки за сигурност френските власти не са успели да осигурят адекватна защита на българските фенове.

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„Сините“ внесоха яснота и относно решението мачът да се проведе въпреки ексцесиите, като уточниха, че то не е било в компетенциите на клуба.

Ето и пълната позиция на Левски:

„ПФК „Левски“ осъжда по най-категоричен начин насилствените нападения срещу своите привърженици в Марсилия тази вечер – както в часовете преди мача, така и на стадион „Велодром“.

Наш основен и незабавен приоритет е безопасността и здравето на нашите фенове. Клубът оказва подкрепа на пострадалите, а мислите ни са с тях и техните семейства.

Случилото се тази вечер е особено тревожно предвид извънредните мерки за сигурност, въведени от френските власти, както и ограниченията, наложени на пътуващите ни привърженици – ограничения, които клубът вече беше оспорил официално пред УЕФА.

Въпреки рисковете, идентифицирани от клуба преди срещата, предприетите мерки не успяха да осигурят адекватна защита на нашите фенове. Това е напълно недопустимо.

Клубът също така уточнява, че решението за продължаване на мача не е било в неговата компетентност. Според наличната към момента информация, решението е взето от съответните органи с аргумента, че прекратяването на срещата би могло да доведе до ескалация на насилието и да изложи привържениците на още по-голям риск.

ПФК „Левски“ официално сезира УЕФА за инцидентите и настоява за пълно разследване както на проявите на насилие, така и на организацията по сигурността около двубоя. Клубът очаква виновните да бъдат установени и подведени под отговорност.

Ще продължим да работим по въпроса с УЕФА и компетентните органи, като си запазваме правото да предприемем допълнителни действия за защита на нашите привърженици и интересите на клуба.

Нашите фенове трябва да имат възможността да подкрепят отбора си навсякъде в Европа, без да се страхуват за своята безопасност. Тя е безкомпромисен приоритет.“

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