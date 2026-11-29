Фенът, когото заснеха как удря фенове на Левски, се е снимал в реклама на Марсилия

Фенът на Марсилия, нападнал привърженици на Левски, се оказа част от рекламна кампания на клуба. Мехди Багур, привърженик на френския гранд, който нашумя в България покрай грозните ексцесии преди двубоя срещу "сините", е в доста близки отношения с клуба. Фенът, представящ се в социалните мрежи като „Mehdi Acab“, е участвал в рекламна кампания на марсилци преди осем години.

Мъжът със зеленото яке стана разпознаваем след разпространението на кадри от нападенията над българските привърженици в Марсилия. На тях се вижда как той държи прът и атакува фенове на Левски. Впоследствие привърженици на "сините" откриха личния му профил в социалните мрежи. Французинът е с алжирски корени.

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Става въпрос за кампанията „More than a Classique“ („Повече от дерби“) на германския производител на спортна екипировка Puma, стартирала през октомври 2018 година непосредствено преди големия френски сблъсък между Марсилия и Пари Сен Жермен.

Кампанията е част от първия сезон на партньорството между Puma и марсилския клуб. Основният акцент в нея е поставен върху идентичността на Марсилия, историята на клуба и страстта на неговите привърженици.

В рекламния клип е направен и контраст между финансовата мощ на Пари Сен Жермен и традициите на Марсилия – единствения френски клуб към онзи момент, спечелил трофея от Шампионска лига.

Любопитно е и името, под което Мехди Багур се представя в социалните мрежи. ACAB е популярна сред футболните ултраси абревиатура на английския израз „All Cops Are Bastards“ („Всички полицаи са копелета“), позната и с цифровия си еквивалент 1312.

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