Тодор Батков-младши: Ръководството да се извини и да осъзнае, че Левски е много по-голям от тях

Тодор Батков-младши беше гост в предаването на БНТ "Арена спорт", където коментира баталните сцени по време на двубоя между Олимпик Марсилия и Левски през седмицата. Синът на бившия собственик на сините Тодор Батков е бил пряк свидетел на ужасяващите прояви на агресия на "Велодром", които по чудо се разминаха без жертви.

Никой от Марсилия не се поинтересувал от състоянието на пострадалите фенове на Левски

"Феновете на Левски във ВИП сектора бяхме жертва на терористичен атентат, добре организиран под мълчаливото съгласие на УЕФА и страхливото съгласие на ръководството на ПФК Левски. Едно е да се бият ултраси с ултраси, друго е ултраси да бият хора във ВИП-а. Това е провал за френската полиция и срамно петно за Левски. Знаехме добре и бяхме информирани, но затова отборът домакин отпусна само 500 билета за фенове - гарантираха, че само за толкова могат да гарантират сигурността. Видяхме колко гарантираха", каза Батков.

Той коментира и дали е трябвало изобщо привърженици на Левски да пътуват до Марсилия предвид опасността от подобна атака.

"Това не мога да го кажа аз. Като са казали 500 души плюс 200 за ВИП-а, би трябвало да могат да гарантират сигурността. Очевидно не успяха да гарантират", добави Батков.

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Той припомни и какво се е случило на "Велодром" през неговите очи:

"Влязоха едни с пръти, мачете, ножове, пожарогасители, нападнаха нормални, обикновени хора с професии. В рамките на няколко минути се оттеглиха самостоятелно. Клубът, вместо да защити феновете, да върнат футболистите, се направи, че нищо не се е случило. Решението за прекратяване на мача го взима съдията, но за мен не е нормално, когато бият хора, ръководството на Левски да се прави на кьораво. Имаме 11 директора, 10 от тях чужденци. Би трябвало да могат да комуникират, не само да лапат заплати. Искам да попитам кой ще понесе отговорност за случилото се и защо до този момент нито един от тези директори-палячовци не е изпратил представител на клуба в болницата в Марсилия?", добави Батков-младши.

Той разкри и какво е състоянието на привърженика на Левски, който все още се намира в болница във френския град.

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"Там са жена му и брат му, нито един от представителите на клуба не е там. Тук са цяла делегация, отборът на Стюърт Литъл и Мики Маус. Когато трябва да се събират пари от феновете, са първа писта, а сега се крият по дупките", заяви синът на бившия президент на сините.

Батков-младши коментира и протеста пред Френското посолство.

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"Настояваме за ясни и конкретни отговори - какви ще бъдат последствията от това безобразие. Ние виждаме, че Левски е огромен отбор с достойнство, ръководен от плъхове. Колективен иск може да се заведе срещу УЕФА и срещу френската полиция. Това, което се случи, беше безобразие. Г-н Берлинер на 40-ата минута от мача, 50 минути след нападението, слиза във ВИП ложата да види как са хората, вижда ранени, с разбити глави, кървящи, и единственото, което каза: "Ох, ужас, много съжалявам". Идва полувремето и мистериозно изчезва, защото тогава е кетърингът. Левски го е имало и ще го има и след тези лимони, които са в момента. Единственият вариант е да се възстанови диалогът с феновете, да се извинят и да паднат на колене пред феновете. Да се извинят и да осъзнаят, че Левски е много по-голям от тях", завърши Тодор Батков-младши.

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