"Сини сърца" поиска оставките на почетен и генерален консул

Сдружение "Сини Сърца" публикува отворено писмо до министъра на външните работи на България с искане за оставки на почетния консул в Марсилия и генералния консул в Лион.



"Отворено писмо

До д-р Велислава Петрова - Чамова,

Министър на външните работи на Република България.

Във връзка със снощните батални сцени на стадион „Велодром“ в Марсилия, при които пострадаха множество български граждани, нашата позиция е следната:

Призоваваме за оставка на г-жа Мирей Мартен - почетен консул на България в Марсилия, и на г-жа Надя Живкова-Ванева - генерален консул на България в Лион. Причината е липсата на адекватна реакция от тяхна страна, преди, по време и след мача.

Участието на двете дами в сутрешните блокове на национални телевизии затвърди впечатлението, че те не защитиха по най-добрия начин интересите и достойнството на българските граждани, чийто живот вчера бе застрашен. Страхът да се потърси отговорност на френската държава, местните власти, полицията и домакините от „Олимпик“ Марсилия, е една от причините да ни третират като втора ръка хора.

С уважение,

Сдружение „Сини сърца“

ПП: Следим състоянието на нашия съмишленик и член на сдружението Велислав Велков и му пожелаваме скорошно възстановяване!", се казва в позицията на сдружението.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google