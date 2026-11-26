11-те на Марсилия и Левски, две големи изненади и още няколко промени при "сините"

Слушай на живо: Марсилия - Левски

Станаха ясни стартовите състави на Марсилия и Левски. Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от петия кръг на основната фаза на Лига Европа.

В 11-те на "сините има две големи изненади. От предния европейски сблъсък, победата с 1:0 над Ягелония, липсват Майкон, Бала, Сула и контузеният Сержиньо. На техните места влизат Серафимов, Бурас, Сентейес и Око-Флекс.

МАРСИЛИЯ - ЛЕВСКИ

МАРСИЛИЯ: 12. Де Ланж, 74. Безахаф, 21. Агер, 4. Игън-Райли, 25. Гарсия, 8. Абдели, 7. Гомеш, 23. Хьойберг, 48. Абдала, 9. Гуири, 14. Пайшао

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 31. Серафимов, 50. Димитров, 4. Макун, 21. Алдаир, 20. Сентейес, 8. Груич, 19. Мубарик, 47. Бурас, 11. Око-Флекс, 7. Рейналдо

Стадион: "Велодром", Марсилия

Съдия: Никола Дъбанович (Черна гора)

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