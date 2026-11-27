Безумията на "Велодром": видео показва как Николай Божов пада от трибуните

Бившият футболист на Славия Николай Божов бе сред пострадалите фенове на “Стад Велодром” в минутите преди началния съдийски сигнал на мача между Олимпик Марсилия и Левски.

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Някогашния таран на “белите” бе избутан от горно на долно ниво на стадиона по време на сблъсъците. Височината между етажите е около четири метра и потенциално може да донесе доста тежки последствия при едно падане, но за щастие Божов успя да се приземи безопасно на долния етаж. Моментът на падането е запечатан от един от видео материалите по случая.

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