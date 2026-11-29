Живко Желев: Резултатът лъже

Старши треньорът на ОФК Хасково Живко Желев сподели мнението си за вчерашното поражение от ФК Ямбол.

ФК Ямбол громи ОФК Хасково

В първите 10 минути натиснахме здраво, но не успяхме да отбележим. С единствените си две атаки домакините ни вкараха два гола. Второто полувреме се разви сходно, дори първите 15 минути от него притискахме домакините, имахме 2-3 ситуации, които пропуснахме. След това те стигнаха до корнер, при чието изпълнения вратарят ни се подхлъзна и ни вкараха трети гол. След това ни хващаха на контра и се стигна до този резултат, който, честно казано, лъже“, сподели след срещата Желев.

„Ямбол се възползва от всички шансове, които имаше, докато ние не използвахме нашите. Мачът се разви по възможно най-лошия начин за нас. Поне пуснахме три момчета, родени през 2009 и 2010 година“, добави наставникът на хасковлии.

В хода на двубоя Тейнур Марем и Владислав Узунов получиха травми и трябваше да бъдат принудително заменени.

„Тежък завършек на полусезон, но хубавото е, че вече свърши“, завърши Живко Желев.

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