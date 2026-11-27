Еманюел Макрон осъди категорично вандалите в Марсилия

Френският президент Еманюел Макрон осъди по най-остър начин актовете на агресия, насочени срещу запалянковци на българския ПФК „Левски“ покрай футболния мач в Марсилия. Новината бе съобщена от Франс прес с позоваване на официално изявление от Елисейския дворец.

Според позицията на френското президентство подобни ексцесии нямат място нито по спортните трибуни, нито в обществото. По време на европейската среща на върха в Брюксел Макрон е уверил българския премиер Румен Радев, че виновниците за побоя ще бъдат открити и ще понесат пълна отговорност за действията си.

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Малко по-рано премиерът Румен Радев съобщи в публикация във Фейсбук за състоялия се разговор с френския лидер. Българският представител изказа признателност към Макрон за личната му намеса в казуса, за осигурената медицинска грижа за ранените, за въведените мерки за безопасност на българските граждани, както и за ангажимента виновните лица да бъдат подведени под съдебна отговорност.

Румен Радев е провел разговор с Макрон за ексцесиите в Марсилия

Държавният глава Илияна Йотова също зае твърда позиция срещу агресията над родните привърженици във Франция и призова институциите в Марсилия да наложат строги санкции на извършителите.

От българското Министерство на външните работи заявиха, че изпращат официална нота до френската държава с искане за цялостно и задълбочено разследване на инцидента. Дипломатическото ни ведомство отново подчерта своето категорично възмущение и осъждане на проявената агресия спрямо наши сънародници.

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Снимки: Gettyimages