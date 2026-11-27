Треньорът на Марсилия осъди инцидентите и насилието на трибуните

Въпреки че Марсилия си осигури важна победа този четвъртък срещу Левски (София) с 1:0 в Лига Европа, старши треньорът на френския тим Брюно Женезио не оцени много положително опита за "Паненка" на Амин Гуири през второто полувреме. Френският тим получи две дузпи в мача, като първата беше реализирана от Гуири за единствения гол в мача, докато втората стана обект на коментар по време на пресконференцията. Все пак специалистът видя и положителните моменти в играта на тима, но също така осъди инцидентите на трибуните на „Стад Велодром“.

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Преди всичко обаче той осъди инцидентите по време на мача в Лига Еврапа, като каза колко съжалява за увеличаването на насилственото поведение в днешното общество.

„Струва ми се, че в обществото ни като цяло ставаме свидетели на твърде много прояви на насилие. Това е наистина много, много жалко“, започна треньорът на Олимпик (Марсилия).

„Като цяло се справихме доста добре в мача, въпреки че допуснахме няколко опасни ситуации при контраатаки на съперника. През първото полувреме може би ни липсваше малко повече острота – повече скоростни пробиви в последните 25–30 метра. Усетих, че точно това ни липсваше – нещо, което би затруднило допълнително противника.“

„Смятам, че изиграхме второто полувреме доста интелигентно. Може би бяхме малко по-малко амбициозни в атака и се прибрахме по-назад, но останахме много компактни.

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Допуснахме съвсем малко положения пред вратата си – само едно през първото полувреме, при удар в очертанията на вратата след дълго подаване. Честно казано, не си спомням други чисти голови положения в този мач.

Това също е положителен момент – макар че ще трябва да го потвърдим и срещу евентуално по-силни съперници. Може би причината те да не намерят решение е просто в това, че ние се представихме по-добре от друг път“, обясни виждането си за срещата Женезио.

Накрая той говори и за пропуснатата втора дузпа за своя тим, като Гуири опита да вкара в стил „Паненкa“ с копване в средата на вратата, но опитът му беше осуетен от българския вратар Светослав Вуцов.

„Не мога да адмимирам подобно поведение. Аз лично не бих поел подобен риск в такъв момент. Но пък съм сигурен, че ако беше успял, щеше да бъде адмириран“, обясни спокойно треньорът.

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