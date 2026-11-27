Френският вътрешен министър осъди насилието на Марсилия - Левски

Министърът на вътрешните работи на Франция също Лоран Нунес излезе с позиция, в която заклейми разразилото се вчера насилия на стадиона в Марсилия. Феновете на местния Олимпик атакуваха българските фенове на Левски и се стигна до кървави сблъсъци минути преди началото на двубоя. По данни до момента 5 човека са били откарани в болница, а още минимум толкова са получили медицинска помощ на стадиона.

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Les scènes de grave violence survenues hier soir au stade Vélodrome à Marseille, à l’occasion du match OM-Levski Sofia, sont inadmissibles et je les condamne avec la plus grande fermeté. Toute la lumière devra être faite sur les circonstances de ces violences et des comportements incitant à la haine. Leurs auteurs, de part et d’autre, seront identifiés, interpellés et répondront de leurs actes. Je réunis ce jour les autorités et services compétents. Je le redis : la violence comme l’incitation à la haine raciale et la provocation n’ont pas leur place dans nos stades. — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) November 27, 2026

“Сцените на сериозно насилие, които станаха вчера вечерта на стадион “Велодром” в Марсилия по време на двубоя Олимпик Марсилия - Левски София, са напълно неприемливи и ги осъждам по най-категоричен начин. Обстоятелствата около това насилие, както и действията, подклаждащи омраза, трябва да бъдат разследвани. Виновните - и от двете страни - ще бъдат установени, задържани и ще отговарят за действията си. Днес свиквам компетентните органи и служби. Искам да подчертая отново: насилието, подстрекаването към расова омраза и провокациите нямат място на нашите стадиони”, пише Нунес.

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Снимки: Imago