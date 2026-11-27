Министърът на вътрешните работи на Франция също Лоран Нунес излезе с позиция, в която заклейми разразилото се вчера насилия на стадиона в Марсилия. Феновете на местния Олимпик атакуваха българските фенове на Левски и се стигна до кървави сблъсъци минути преди началото на двубоя. По данни до момента 5 човека са били откарани в болница, а още минимум толкова са получили медицинска помощ на стадиона.
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“Сцените на сериозно насилие, които станаха вчера вечерта на стадион “Велодром” в Марсилия по време на двубоя Олимпик Марсилия - Левски София, са напълно неприемливи и ги осъждам по най-категоричен начин. Обстоятелствата около това насилие, както и действията, подклаждащи омраза, трябва да бъдат разследвани. Виновните - и от двете страни - ще бъдат установени, задържани и ще отговарят за действията си. Днес свиквам компетентните органи и служби. Искам да подчертая отново: насилието, подстрекаването към расова омраза и провокациите нямат място на нашите стадиони”, пише Нунес.
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Снимки: Imago