Зверствата срещу феновете на Левски се обсъждат в Брюксел: прие се резолюция на МГЕРБ

С пълно мнозинство European Democrat Students прие резолюцията, внесена от младежката организация на ГЕРБ, относно сигурността на футболните привърженици и борбата с насилието по европейските стадиони. Резолюцията беше гласувана по предложение на народния представител от ГЕРБ-СДС Стефан Арсов и председателя на Младежи ГЕРБ-София Никола Скорчелиев, които са на работно посещение в Брюксел. При сблъсъците преди срещата Марсилия - Левски на 26 ноември пострадаха 11 български граждани.

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Сред пострадалите има хора с наранявания, наложили болнична помощ. Ето какво се казва в приетата резолюция:



"Настояваме френските власти:



• Незабавно да установят самоличността на всички участници в нападенията.

• Да проведат пълно, независимо и прозрачно разследване.

• Да потърсят наказателна отговорност от извършителите.

• Да гарантират справедливост и обезщетение за пострадалите.

• Да изяснят действията на органите на реда и организацията на сигурността по време на инцидентите".

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"Нашето послание е ясно: българските граждани не са сами, а насилието не може да остава без последствия! Не сме в Европа само за да присъстваме, а за да поставяме важните въпроси, да защитаваме интересите на България и да настояваме за конкретни действия", коментира Стефан Арсов.

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"Гордея се, че българската позиция получи единодушната подкрепа на европейското студентско семейство! Българският глас има значение!", добави Никола Скорчелиев

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