Посланикът на Франция в България: Очевидно насилието започна от френска страна

"Очевидно насилието започна от френска страна". Полицията бе извикана в съответствие със стандартната процедура, което предотврати по-нататъшни инциденти и позволи мачът да продължи, заяви днес посланикът на Франция в България Мари Дюмулен в отговор на въпрос на БТА на брифинг по случай инцидентите снощи в Марсилия по време на футболната среща между Олимпик Марсилия и Левски София от футболния турнир Лига Европа.

Посланик Дюмулен осъди актовете на насилие "възможно най-строго" и отбеляза, че те вече се разследват от френските власти.

Европейската футболна централа (УЕФА) обяви по-рано днес, че ще започне дисциплинарна процедура срещу Олимпик Марсилия.

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Снимки: Startphoto