Треньорът на Марсилия осъди бруталните атаки срещу левскарите, но обвини и "сините" фенове

Треньорът на Марсилия Брюно Женезио коментира днес сериозните безредици преди мача между неговия отбор и Левски в четвъртък и осъди както "насилието", така и "недопустимите провокации", които по думите му са дошли от страна на българските привърженици.

"Осъждам, разбира се, извършеното насилие, както осъждам и поведението на българските привърженици, които отправяха нацистки поздрави или имитираха маймунски викове. За това няма място нито на футболния стадион, нито в ежедневието", заяви Женезио.

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По данни на френската полиция при безредиците, започнали непосредствено преди началото на мача на "Велодром" в четвъртък, пострадаха 11 български привърженици, нападнати от фенове на Олимпик Марсилия.

Вчера прокуратурата в Марсилия обяви, че е образувала две разследвания. Първото е за "умишлено насилие при утежняващи обстоятелства (с използване на оръжие, в група и на територията на спортно съоръжение), извършено по инициатива на привърженици на марсилския отбор", а второто – за "подбуждане към омраза" след "нацистки поздрави и провокации от страна на българските привърженици". УЕФА също започна процедура, а Женезио не пожела да коментира евентуалните санкции срещу отбора му.

Прокуратурата в Марсилия образува две разследвания

"Не се занимавам с това, има инстанция, която трябва да прецени случилото се. Знаем, че има голяма вероятност да бъде наложена санкция, и аз ще я приема. Но още веднъж осъждам насилието и недопустимите провокации преди мача, по-специално от страна на хора, които не се намираха в сектора за гостуващите привърженици", каза той.

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