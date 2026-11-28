Груич за ексцесиите в Марсилия: Това няма нищо общо с футбола!

Полузащитникът Марко Груич сподели мнението си за грозните сцени, които се разиграха преди сблъсъка между Марсилия и Левски в Лига Европа. Халфът на "сините" осъди бруталните действия на домакинските привърженици спрямо българските фенове на "Стад Велодром" и отправи остри критики към френската полиция.

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"Дадохме всичко от себе си в четвъртък, но това не беше достатъчно. Така или иначе, това не е най-важното след случилото се с нашите фенове преди началото на мача. Беззащитни семейства и хора бяха оставени без никаква полицейска защита и бяха пребити по толкова брутален начин. Това няма нищо общо с футбола. Бързо възстановяване на всички. Само Левски!", написа Груич в "Инстаграм".

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