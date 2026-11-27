Позорни кадри от Марсилия: Хулигани удрят с пръти и юмруци дори жена

В социалните мрежи се появи видео от нападението срещу привърженици на Левски преди двубоя с Олимпик Марсилия от Лига Европа, което показва бруталната агресия на френските хулигани. На кадрите се вижда как български фенове са удряни с пръти и юмруци в лицата.

Особено грозна е сцената с жена, която се е свила от страх, а двама български привърженици се опитват да я предпазят, прикривайки я с телата си. Това обаче по никакъв начин не спира нападателите, които като обезумели продължават да нанасят удари както по двамата мъже, така и по самата жена.

Кадрите дават още по-ясна представа за случилото се на „Велодром“ и поставят под сериозен въпрос организацията по сигурността на двубоя. При това на фона на извънредните мерки и ограниченията, наложени от френските власти именно на българските привърженици.

Левски вече официално сезира УЕФА и настоя за пълно разследване на инцидентите. Предстои да видим колко безкомпромисна ще бъде европейската футболна централа към подобни прояви на насилие.

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