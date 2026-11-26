От Левски поискали спиране на мача, "сляп" португалец не позволил

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори след бруталните сцени на трибуните на “Стад Велодорм”. Босът на “сините” заяви, че от клуба са поискали мачът да бъде прекратен на почивката, но делегатът от Португалия не е позволил, тъй като не е получил информация за проблеми. Шефът на българския тим заяви, че на този стадион не би трябвало да се играят повече мачове на такова ниво.

Бивш играч на Славия: Бутнаха ме между етажите на "Велодром", четири пъти ми опираха нож в гърлото

“Към момента нямаме информация да има в болницата хора. Днес е ден, в който не можем да говорим за футбол. Велодром се превърна в бойно поле. Преди три седмици алармирахме УЕФА, но не се взеха мерки. Кръвта, която се проля тук е тяхна вина. Те не анализираха риска на този мач. Някои хора там си седят и си мърдат пръстчетата и не могат да взимат решения, които са в полза на футбола. Днес имаше война.

Имаше събиране и говорихме с префектурата. Казаха, че ще окажат пълно съдействие и дори Марсилия пое ангажимент за безопасността на феновете сега. Опитахме да прекратим мача на полувремето, но делегатът не разреши. Каза, че до него няма информация, която да спре мача. С цел сигурност двубоят е продължил, за да не се предизвикат допълнителни ексцесии.

УЕФА, направи нещо! Прекратете мача! Французите опитват да колят българите!

Защо и как такава група от хора стигна до сектора. Къде бяха стюардите и охраната. Няма как да опиша всичко това. УЕФА не трябваше да разреши това. Очаквам повече мачове да не се играят на този стадион, защото мисля, че футболът трябва да доставя радост, а не да ставаме свидетели на такива сцени. Не може хората в УЕФА да допускат такива неща да се случват.

Аз лично разговаря с външно министерство. Опитаха се и те да окажат съдействие, но казваха, че Префектурата взима решение. Тук говорим за дискриминация. Всички строго осъждат действията и бездействията в този случай. Ако това беше в България, щяха да ни извадят от евротурнирите”, каза Боримиров.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google