Левски скочи на опитите за манипулация на французи, подозира ужасяващи неща

Ръководството на Левски публикува нова опзиция относно вчерашното клане спрямо привърженици на тима по време на гостуването срещу Марсилия на "Стад Велодром". "Сините" изтъкват, че част от френските медии се опитват да оневинят главорезите от втория по големина град във Франция. Също така изказват подозрения, че действията на тамошните хулигани са предварително планирани и изказват недоумение от липсата на адекватна намеса и реакция от страна на полицията.

"Левскари,

Трудно намираме думи, с които да опишем случилото се снощи. Боли ни. Бесни сме. Извинявайте.

Дълбоко съжаляваме, че нашите привърженици бяха подложени на подобно ужасяващо насилие. Френските власти и „Олимпик“ (Марсилия) носеха отговорността да гарантират тяхната безопасност. Според нас те не изпълниха тази своя отговорност.

По време на събитията снощи водещ приоритет за нас беше безопасността на нашите привърженици и недопускането те да бъдат изложени на допълнително насилие и потенциално още по-сериозни последици.

Искаме да ви уверим, че още от първия момент работим неуморно, за да бъдат подведени под отговорност виновните и да възтържествува справедливостта за нашите привърженици.

Футболът трябва да бъде празник, а не гладиаторска арена, на която човек да се страхува за живота си.

Бесни сте и с право. Осъзнаваме, че в подобни моменти думите не са достатъчни. Затова анализираме всяко решение, взето снощи, както и обстоятелствата, при които то е било взето.

Ужасът, преживян на „Велодром“, не може да бъде забравен. ПФК „Левски“ ще направи всичко по силите си, за да покаже на своите привърженици, че не са сами.

Сред подложените на насилие имаше възрастни хора, жени и млади привърженици. Обстоятелствата около тези нападения пораждат сериозни опасения, че те може да са били организирани и предварително планирани. Не по-малко обезпокоителна е и очевидната липса на своевременна и ефективна намеса от страна на органите на реда.

Категорично отхвърляме опитите на част от френските медии да заклеймят колективно нашите привърженици и да представят невинните жертви на насилието като негови извършители. Никакви обвинения по отношение на поведението на отделни лица не могат да оправдаят насилието над невинни хора.

ПФК „Левски“ е в постоянен контакт с пострадалите привърженици, които са настанени в болници в Марсилия. Представител на клуба е на място още от първия момент, като им оказваме цялото необходимо съдействие в процеса на тяхното възстановяване и завръщане у дома.

В този труден момент мислите ни са с всеки един от вас и вашите семейства.

Ние сте хората, които прекосяват граници, изминават хиляди километри и са до „Левски“ на всяка крачка от неговия път. Наш дълг е да бъдем до вас със същата непоколебима преданост, която вие проявявате към нас.

Поради всички тези причини още днес ПФК „Левски“ ще подаде официална жалба и ще използва всички налични правни и дисциплинарни механизми, настоявайки за установяване и подвеждане под наказателна отговорност на виновните, както и за налагането на съответните дисциплинарни санкции.

Ще информираме нашите привърженици за развитието на този процес.

„Левски“ е едно цяло. И трябва да го доказваме не само с думи, а преди всичко с действия", пишат "сините".

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