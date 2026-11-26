Бивш играч на Славия: Бутнаха ме между етажите на "Велодром", четири пъти ми опираха нож в гърлото

Бившият напдател на Славия Николай Божов разказа за ужаса, който е преживял по време на нападението на ултрасите на Олимпик Марсилия. Някогашния таран на “белите” потвърди, че е паднал от един на друг етаж от трибуните на “Велодром” по време на мача между Олимпик и Левски и е получил на четири пъти опрян нож в гърлото.

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“Паднах от втория етаж на първия етаж. Четири ножа ми опряха в гърлото. Ще ги съдя, има го записано всичко”, каза Божов в ефира на Sportal.bg.

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