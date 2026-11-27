Румен Радев е провел разговор с Макрон за ексцесиите в Марсилия

Премиерът на Българи Румен Радев също взе отношение относно ексцесиите и побоят над фенове на Левски преди мача с Марсилия от Лита Европа. Радев сподели в социалните мрежи, че е провел разговор по темата с френския президент Еманюел Макрон. В публикацията си той благодари на френския държавен глава за личната му ангажираност със случая и изрази очакване извършителите на нападенията да бъдат подведени под отговорност.

„Разговарях с президента на Франция Еманюел Макрон за нападението срещу български граждани преди мача на ПФК „Левски“ в Марсилия. Споделяме позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа. Благодаря на президента Макрон за личната ангажираност с този случай, за оказаната от френските власти медицинска помощ на пострадалите, за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани, а от извършителите да бъде потърсена отговорност“, написа Радев.

Припомняме, че преди началото на двубоя между Марсилия и Левски от Лига Европа десетки френски хулигани нападнаха с пръти, бомби и дори ножове български привърженици по трибуните на „Велодром“.

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По данни на местната префектура, цитирани от Франс прес, 11 български привърженици са пострадали при инцидентите, като петима от тях са били откарани в болница, а останалите шестима са получили медицинска помощ на място. Ръководството на Левски вече официално сезира УЕФА и настоя за пълно разследване както на проявите на насилие, така и на организацията по сигурността около двубоя.

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