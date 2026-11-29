Спортният министър с оптимистични новини за провеждането на Септември – Левски

Слушай на живо: Септември (София) - Левски

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов изрази оптимизъм, че двубоят между Септември и Левски от 16-ия кръг на efbet Лига ще се проведе по план. Срещата е насрочена за 16:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“, чийто терен е затрупан от сняг.

Керязов публикува видео в социалните мрежи, на което се виждат усилията на служителите на „Национална спортна база“ по почистването на тревната настилка. Спортният министър благодари на екипа, който работи от ранните часове на деня въпреки продължаващия снеговалеж в столицата.

„Въпреки непрестанния снеговалеж в София, служителите на „Национална спортна база“ са на терен от 7 ч. сутринта и правят всичко възможно Националният стадион „Васил Левски“ да бъде готов за двубоя между Левски и Септември от 16 ч. Надяваме се срещата да се проведе и феновете да имат възможност да подкрепят своите отбори. Благодаря на целия екип за положения труд и всеотдайността въпреки метеорологичните условия!“, написа Керязов.

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