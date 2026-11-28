Военният "Спартан" излетя за Марсилия

Военнотранспортен самолет "Спартан" от състава на Военновъздушните сили изпълнява полет по маршрут София – Марсилия – София, за да транспортира български граждани, пострадали по време на футболния мач между отборите на Марсилия и Левски, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Машината е изпратена по разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов.

"Спартан" ще бъде изпратен в Марсилия, за да прибере пострадалите фенове на Левски

Самолетът излетя от летище "Васил Левски - София" с екип от лекар и медицинска сестра от Военномедицинска академия, пише в съобщението. Очаква се с военния самолет в България да бъдат транспортирани трима пострадали, които се намират във френска болница, както и други български граждани при необходимост.

Двама българи остават в болница в Марсилия, трети е записан като придружител

Общо 11 български граждани са пострадали при футболната среща между Марсилия и Левски София, шестима са транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място. Към момента трима от тях все още са в болница, двама остават под лекарско наблюдение. Състоянието им продължава да се проследява и след необходимите прегледи ще бъде преценена възможността за изписване и пътуване, съобщиха по-рано днес от Министерството на външните работи.

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