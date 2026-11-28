Черно море 2:0 Ботев (Пд), гол в 19-ата секунда, Сидни съсипва "канарчетата" с шутове

Черно море и Ботев (Пловдив) играят при 2:0. Домакините поведоха с гол от съблекалнята - Ертан Томбак намери мрежата на "канарчетата" с добавка по диагонала в 19-ата секунда. В 12-ата минута Селсо Сидни удвои с красив удар.

Срещата започна отлично за домакините. Още в 19-ата секунда отборът на Илиан Илиев поведе. Селсо Сидни шутира отляво, националът Даниел Наумов изби, но Ертан Томбак намери мрежата с добавка от малък ъгъл - 1:0 за домакините.

Черно море 2:0 Ботев (Пловдив)



1:0 Ертан Томбак (1)

2:0 Селсо Сидни (12)

Стартовите състави:

Черно море: 81. Томов, 3. Атанасов, 5. Скуадроне, 50. Томбак, 37. Керчев, 24. Телеш, 99. Идрис, 11. Аши, 71. Панайотов, 19. Лазаров, 10. Селсо.

Ботев (Пловдив): 29. Наумов, 4. Солдо, 10. Чандъров, 16. Видолов, 19. Родригес, 27. Хайн, 30. Маскоте, 44. Укаки, 77. Араухо, 87. Петров, 90. Калу.

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